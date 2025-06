Riforme: Ciriani, ‘premierato fondante, lavori riprenderanno a settembre’

agenzia

Roma, 29 giu “Il premierato per noi è fondante, a settembre riprenderanno i lavori. Quella di portarlo in Aula a luglio era un’ipotesi, ma è praticamente impossibile per la mole di provvedimenti”. Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al Corriere della sera.

“È una materia estremamente complessa, perché tocca i meccanismi di funzionamento del governo e dei poteri connessi, si capisce che serve la massima riflessione. Non l’abbiamo affatto abbandonata, e non è escluso che alla Camera ci possa essere qualche piccolo correttivo che non ne stravolga l’impianto”, spiega ancora il ministro.

