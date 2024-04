agenzia

Roma, 28 mar. “Il referendum si farà. E’ giusto così. E’ un referendum su una proposta per il Paese, non su Giorgia Meloni. Io non lo temo, spiegheremo le ragioni ma il governo è al riparo da qualunque risultati. Offriremo all’Italia un modello moderno per un Paese più efficiente”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

