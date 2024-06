agenzia

Roma, 18 giu. “Lo scopo di questa riforma è chiamare noi cittadini ogni 5 anni per votare un capo, con i parlamentari ridotti a maggiordomi, il presidente della Repubblica a passacarte. Non lo consentiremo. Le istituzioni non possono essere ridotti a ‘casa Meloni’ con cognato, amici e codazzo di yes man”. Così Giuseppe Conte a Santi Apostoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA