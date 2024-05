Riforme: da Pupo a Minghi, i vip alla Camera per convegno su premierato (2)

agenzia

A convegno già in corso, arriva anche l’attore e regista Michele Placido, che viene subito fatto accomodare nelle prime file, dove siede anche la campionessa di scherma Elisa Di Francisca, disponibile, con Magnini, a farsi immortalare in diversi selfie al termine dell’appuntamento. Fra i volti noti del mondo dello sport, anche il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, mentre risulta assente l’attrice Claudia Gerini, attesa al convegno dove non ha mai fatto capolino, mentre era tra le presenze a Pescara, alla conferenza programmatica di Fdi per un convegno sulla violenza di genere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA