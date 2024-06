Riforme: De Cristofaro (Avs), ‘non si governa lacerando e scardinando Paese’

agenzia

Roma, 18 giu. “Dietro le percentuali di voto e l’astensionismo ci sono le persone vere. E se la destra ha perso circa 1 milione di voti in due anni, significa che in tanti pensano che non si governa in questo modo: spaccando, lacerando, scardinando il Paese”. Lo afferma in Aula il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

“In questi anni è prevalsa la tesi, sbagliata, del primato della governabilità a scapito della rappresentanza -aggiunge- . Tesi che anche la Meloni ha sposato. Peccato però che mezzo paese non va a votare, l’astensionismo cresce dove è più forte la differenza sociale, dove non si danno risposte ai bisogni reali. I dati elettorali ci dicono che i poveri, i disoccupati e i precari non votano più. E per risolvere questo problema la destra propone una scorciatoia, un rimedio peggiore del male”.