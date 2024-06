agenzia

Roma, 18 giu. – “Meloni non vincerà il referendum sul premierato. Gli italiani non hanno voglia di mettere in mano il Paese a … non dico brutte parole”. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, arrivando alla manifestazione a Santi Apostoli.

