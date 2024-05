Riforme: De Priamo, ‘nessuno scambio ma obiettivi programma Governo’

agenzia

Roma, 26 apr. “Nessuno scambio, contrariamente a quanto afferma il presidente dei senatori del Pd Boccia, ma due punti programmatici del Governo Meloni perfettamente omogenei e espressione di una visione di modernizzazione dello Stato nazionale che proseguirà con altri interventi, come ad esempio quello per la riforma della Capitale”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, componente della commissione Affari costituzionali del Senato.