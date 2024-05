Riforme: Fontana, ‘sono combustibile per Costituzione, serve ampio consenso’**

agenzia

Roma, 8 mag. Il titolo scelto per l’incontro odierno racchiude in sé un concetto di grande importanza. Quando si parla di Costituzione ci si riferisce non solo a un insieme di norme giuridiche, ma a un patrimonio comune di valori e princìpi che costituiscono il fondamento della convivenza democratica e civile del Paese. Un patrimonio che ci unisce e ci identifica come popolo, al di là delle differenze politiche e ideologiche.È proprio dal superamento di queste divisioni legate a opinioni diverse, a volte contrapposte, che è nata la Carta del 1948″. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto al convegno ‘La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato’.

“La Costituzione, come sottolineò Piero Calamandrei in un suo celebre discorso del 1955, ‘non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità’. Le modifiche e le correzioni necessarie ad adeguare la Carta alle esigenze di una società in continua evoluzione -ha detto ancora il presidente della Camera- sono il carburante di cui parlava Calamandrei”.