Riforme: Foti, ‘elezione diretta parte nostro Dna, l.elettorale variabile norma primaria

Roma, 28 mar. “L’idea dell’elezione diretta fa parte del nostro Dna. Aggiungerei per gli smemorati che quando vi è stata la riforma D’Alema la relazione del presidente Salvi consolidava e affermava il premierato anzi togliendo poteri al Presidente della Repubblica”. Così il capogruppo Fdi alla Camera Tommaso Foti intervenendo al convegno sul Premierato organizzato da Fdi presso la sede dell’Istituto di santa Maria in Aquiro in Senato.