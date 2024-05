Riforme: Foti (Fdi), ‘con premierato, presidente scelto da elettori’

agenzia

Roma, 9 mag. “Con il premierato è l’elettorato a scegliere il Presidente del Consiglio anziché il Parlamento. Nel caso in cui le maggioranze saltino sarà chi è stato investito del mandato elettorale a decidere se proseguire o meno con l’esperienza di governo. Con questo sistema non potrà più verificarsi quanto accaduto nella scorsa legislatura dove l’impossibilità di formare maggioranze, che erano uscite dalle elezioni come tre minoranze, ha portato a governi su cui gli elettori non si erano mai pronunciati. I 5 Stelle hanno governato con tutti. Fratelli d’Italia, per coerenza, non ha mai governato con nessuno”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, questa mattina a SkyTg24.

