Riforme: Fratoianni, ‘destra vuole stravolgere assetto costituzionale’

agenzia

Roma, 21 ott. “La Russa straparla, attacca la magistratura e dichiara di voler cambiare la Costituzione. Nella sua intervista di oggi a La Repubblica, la seconda carica dello Stato giustifica la xenofobia di Salvini, gli attacchi frontali di Meloni ai giudici e non si fa problemi a paventare uno stravolgimento della Costituzione, auspicando una ridefinizione dei poteri costituzionali della magistratura”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.