Riforme: Gasparri, ‘ostruzionismo non mi scandalizza ma abbiamo diritto di decidere’

Roma, 23 mag. “La democrazia diretta fa parte delle priorità programmatiche della coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni e ha la maggioranza in Parlamento. Noi non dobbiamo fare nessuna vessazione, ma non possiamo nemmeno essere paralizzati. L’opposizione si deve opporre ma non può trasformarsi in maggioranza. Questo l’abbiamo imparato tutti perché a rotazione i ruoli cambiano secondo gli esiti elettorali ed è capitato anche a noi di essere ‘cangurati’, contingentati, bloccati dalla fiducia. L’elettorato che ha votato un programma aspettando l’elezione del premier ci chiede di darci da fare. Nessuno ci contesta la fretta al ventesimo mese di legislatura, piuttosto ci contestano il contrario”. Lo ha detto il capogruppo di Fi Maurizio Gasparri in Aula, rispondendo alla richiesta delle opposizioni di convocare una capigruppo.