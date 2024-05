Riforme: Gasparri, ‘Pd preferisce pescare nel torbido di maggioranze non chiare’

agenzia

Roma, 7 mag. “Quando dalle elezioni non emergevano maggioranze, finiva sempre uno del Pd a fare il presidente del Consiglio. Quindi è chiaro che a voi non piace questo sistema perché volete pescare nel torbido di un sistema in cui non si sa chi vince. Ma con questa riforma la democrazia del Paese viene rafforzata. A volte le carenze del sistema attuale hanno costretto per bene di patria i Presidenti della Repubblica a un’azione suppletiva, ossia scegliere i governi quando non c’erano maggioranze definite, perché il Paese doveva essere governato. E’ un dato di fatto che i poteri del Capo dello Stato si sono allargati. Volete sapere come si eleggono i vicepresidenti del Csm? Lo racconteremo in costanza di dibattito e non mi scandalizzano queste cose, perché qualcuno deve aiutare la democrazia ad esprimersi quando noi non riusciamo a eleggere i giudici della Corte Costituzionale o in altre situazioni”. Lo ha detto, intervenendo in Aula, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.