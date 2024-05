Riforme: Gasparri, ‘per FI premierato tra provvedimenti più importanti legislatura’

agenzia

Roma, 8 mag. “Per il gruppo di Forza Italia, questo provvedimento è uno dei più importanti dell’intera legislatura. Fa parte del programma politico di Forza Italia e del centrodestra, e anche il presidente Berlusconi aveva avanzato una proposta presidenzialista che caratterizzò fin dall’inizio il suo impegno politico. Nel tempo questo tema è emerso e scomparso, e oggi torna in una versione che è già frutto della volontà di raggiungere il più ampio accordo con tutte le forze politiche. Le procedure di modifica della Costituzione impongono dei quorum qualificati e c’è comunque sempre la possibilità di un referendum confermativo in occasione del quale, eventualmente, spiegheremo che da un lato c’è un sistema che dà più potere ai cittadini e, dall’altro, c’è chi vuole tenere nel palazzo ogni scelta. Noi siamo dalla parte dei cittadini, della democrazia diretta, di questa riforma”. Lo ha detto, intervenendo in Aula sulle pregiudiziali di costituzionalità alla riforma del premierato, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.