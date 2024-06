Riforme: Gasparri, ‘su premierato coerenti con impegni presi con elettori’

agenzia

Roma, 18 giu. “Siamo al ventesimo mese di legislatura, tutto si può dire tranne che questa riforma arrivi in maniera affrettata e pressando il Parlamento. Il governo, attraverso il ministro Casellati, ha avviato, molto tempo fa, confronti con tutti i gruppi parlamentari, che hanno portato a modifiche della proposta iniziale”. Lo ha detto in Aula il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in dichiarazione di voto sul premierato.

“Noi volevamo un presidenzialismo simile al modello americano, poi -ha sottolineato- abbiamo ritenuto che il premierato fosse già un punto di approdo che potesse godere di una condivisione più ampia tra le forze politiche. Siamo andati quindi incontro alle proposte altrui, senza imporre un disegno predeterminato. Non abbiamo agito con fretta e, pur sapendo dei numerosi passaggi parlamentari, che la procedura di revisione della Costituzione comporta, abbiamo agito attendendo”.