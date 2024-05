Riforme: Gasparri, ‘su senatori a vita nostra valutazione è perfettamente lecita’

agenzia

Roma, 23 mag. “Sulla questione dei senatori a vita noi facciamo una valutazione che è perfettamente lecita. Peraltro anche i colleghi che ne difendono la presenza convengono che non dovrebbero votare per la fiducia visto che in un Senato di 200 membri, i senatori a vita potrebbero incidere. E non è un fatto teorico. Tra il 2006 e il 2008, con il governo Prodi, ci fu una polemica perché la senatrice a vita Rita Levi Montalcini, una personalità eccelsa della Repubblica, giustamente premiata con quel riconoscimento, veniva spesso ‘mobilitata’ e ‘smobilitata’ secondo le esigenze”. Lo ha detto, intervenendo in Aula, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.