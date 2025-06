Riforme: Giorgis (Pd), ‘su premierato da destra forzatura che mortifica Parlamento’

agenzia

Roma, 12 giu. “Abbiamo appreso che alla Camera la maggioranza si appresta ad esaminare in Aula la riforma del Premierato, anche se la commissione non ha concluso l’esame in sede referente, in maniera analoga a ciò che sta per avvenire qui al Senato in relazione alla riforma della Giustizia. Una forzatura, una mortificazione del Parlamento che non ha precedenti. Dopo l’esame del testo in Senato, ci saremmo aspettati maggiore riflessione”. Lo ha detto il senatore Andrea Giorgis, capogruppo del Pd nella Commissione Giustizia.

“Invece nulla di tutto ciò, ma solo l’arrogante e incomprensibile perseverare in una ipotesi di riforma che vorremmo sapere se e come il Governo e la sua maggioranza intendono riconsiderare, anche per rispondere alle molte critiche che, insieme alla quasi totalità degli esperti, abbiamo sollevato, e che hanno evidenziato l’incompatibilità della riforma con i fondamentali principi della democrazia pluralista, della separazione e della limitazione del potere, sanciti in tutte le costituzioni europee approvate all’indomani della tragica esperienza delle due guerre”.