Roma, 24 apr. E’ in corso, in commissioni Affari costituzionali del Senato, la seduta che concluderà l’esame del ddl Casellati sul premierato dando il primo via libera al provvedimento. In mattinata si concluderanno le dichiarazioni di voto, per poi votare il mandato al relatore, il presidente Alberto Balboni, a riferire in Aula.

