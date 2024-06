Riforme: Lisei (Fdi), ‘premierato per risolvere problema stabilità governi’

agenzia

Roma, 18 giu. “L’italia ha un problema di stabilità dalla notte dei tempi, la durata media di governi è di un anno” un problema “che qualcuno vuole ignorare, che è costato 265 miliardi negli ultimi dieci anni. Noi il problema della stabilità ci siamo assunti la responsabilità di risolverlo, con una proposta rischiosa, ma non volteremo mai le spalle ai cittadini italiani”. Lo dice Marco Lisei, di Fdi, in dichiarazione di voto nell’Aula del Senato sul ddl Casellati. “Qualcuno ha scelto di speculare sulla riforma costituzionale, hanno voltato le spalle agli italiani, con l’ostruzionismo, gli insulti e le provocazioni, che in quest’aula non sono state raccolte”. “I poteri del capo dello Stato sono rimasti pressoché invariati, manterrà i poteri garantiti dalla Costituzione, non potrà nominare i senatori a vita e avrà qualche grattacapo in meno, non dovrà risolvere i problemi legati alla instabilità politica”, assicura Lisei.

