Riforme: M5S, ‘governo non pensi di stravolgere Carta per regolare conti interni’**

agenzia

Roma, 30 mag. “Il governo vuole demolire le nostre istituzioni per regolare i conti elettorali nel centrodestra. Non avendo nulla da proporre per risolvere i problemi degli italiani, che stanno sempre peggio, prova a piantare le bandierine ideologiche di Fdi, Lega e FI”. Carmela Auriemma di M5S, vicecapogruppo Camera e componente Affari costituzionali, replica al ministro Luca Ciriani che ha confermato l’intenzione del governo di andare avanti sul premierato, con la possibilità di portare in aula la riforma della pausa estiva di agosto, insieme alla separazione delle carriere.