agenzia

Roma, 18 giu. “L’Italia ha bisogno di riforme ma non del premierato di Meloni o dell’autonomia differenziata di Salvini. Per questo saremo in piazza oggi con le opposizioni e siamo disposti a usare tutti gli struemnti democratici a partire dal Referendum per bloccarle”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, al Tg1.

