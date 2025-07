agenzia

Roma, 30 giu. “Si all’idea di una Costituente per le Riforme. Per i socialisti è un sì ma, come propone Calenda, purché abbia una durata limitata e purché sia eletta su base proporzionale e rappresentativa di ogni sensibilità politica. Solo con un proporzionale puro, senza sbarramenti, avrebbe un senso”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi.

