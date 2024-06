Riforme: Meloni, ‘opposizione boccia premierato, non vuole decidano cittadini fuori Palazzo’

agenzia

Roma, 19 giu. Giorgia Meloni difende il premierato ma anche l’autonomia dopo i primi via libera delle Camere a entrambe le riforme targate centrodestra. “Le opposizione bocciano il premierato non si è capito perché – dice intervenendo alla festa de Il Giornale a Milano – o meglio per quello che non possono dire: perché non vogliono che si smetta con i giochi di Palazzo, non vogliano che decidano i cittadini fuori dal palazzo”. E anche l’autonomia differenziata, si dice convinta, “è fondamentalmente una norma di responsabilizzazione delle classi dirigenti, vale così come per il premierato”.

