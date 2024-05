Riforme: Meloni (Pd), ‘premierato è inganno a cittadini, governo ci ripensi’

agenzia

Roma, 15 mag. “Il premierato è un inganno nei confronti dei cittadini. Il messaggio che viene trasmesso al Paese è generico e fuorviante perché l’elezione diretta del presidente del Consiglio non determina necessariamente un rafforzamento dei principi democratici. Il governo e la maggioranza evidentemente fanno confusione tra i concetti. Ostinati nell’intento di stravolgere la Costituzione, in uno scambio tra bandierine elettorali interno alla maggioranza, azzerano pesi e contrappesi del nostro sistema democratico e svuotano il ruolo del Presidente della Repubblica”. Così il senatore del Pd Marco Meloni.