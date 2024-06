Riforme: mercoledì convegno Pd al Senato su premierato e autonomia con Schlein

agenzia

Roma, 28 giu. “Premierato e autonomia tra diritti, partecipazione e potere: quale prezzo per le donne?” è il titolo del convegno, promosso dalla senatrice del Pd Valeria Valente, segretaria del Senato e componente della commissione Affari costituzionali, per mercoledì 10 luglio, nella Sala Zuccari del Senato. L’iniziativa, spiega una nota, intende mettere in luce, tra gli altri aspetti, l’impatto negativo sulle donne delle due riforme volute dal centrodestra.