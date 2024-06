Riforme: Parrini (Pd), ‘da Casellati quattro grosse bugie’

agenzia

Roma, 2 giu “Nell’intervista di oggi della ministra Casellati al “Corriere della Sera” si possono leggere quatro grosse bugie sul premierato. Non è vero che il Parlamento resta centrale. Il Parlamento è sotto ricatto, perché se sfiducia il premier viene sciolto automaticamente e muore. E perché il premier può scioglierlo in ogni momento a sua totale discrezione”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini.

“Non è vero che i poteri del Capo dello Stato restano immutati: Il Presidente della Repubblica viene pesantemente indebolito, poiché, perdendo ogni autonomia in fatto di scioglimento delle camere e di nomina del premier, non può più svolgere nessun ruolo concreto nella formazione dei governi, nemmeno in circostanze d’emergenza”, prosegue l’esponente dem.