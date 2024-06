Riforme: partito Insieme, ‘partecipiamo a manifestazione a sostegno vera unità nazionale’

agenzia

Roma, 18 giu. “Insieme aderisce e partecipa alla manifestazione di oggi a sostegno di quella che dev’essere la “vera” unita’ nazionale. Non si tratta solo di condannare la vera e propria aggressione cui abbiamo assistito alla camere a pochi giorni dall’unanime ricordo dell’assassinio di Giacomo Matteotti. E’ oggi l’occasione per ribadire lo spirito costituzionale di un’Italia unita che, semmai, deve superare le sue divisioni e sperequazioni economiche e sociali e non aggravarle con quell’autonomia differenziata che penalizzerà larghe parti del paese, e non solo quelle del mezzogiorno”. Così in un comunicato il Partito di centro ed ispirazione cristiana ‘Insieme’.

“Il paese vive una stagione in cui dovremmo vederci tutti impegnati per risolvere le gravi situazioni di crisi che interessano la sanità, la scuola, il lavoro, che ha perso dignità, e l’intero assetto istituzionale ed amministrativo, a partire da quelle autonomie locali chiamate ad assicurare la prossimità e l’attenzione più immediata e diretta ai cittadini. E’ oggi l’occasione- prosegue – anche per ribadire il nostro no al premierato che elimina uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale basato sull’equilibrio tra i poteri, e va ad incidere sul ruolo fondamentale del Parlamento e del Presidente della Repubblica”.