Riforme: Patto per il Nord, su autonomia ancora chiacchiere, colpa tradimento salviniano

agenzia

Roma, 27 ago. “L’unica proposta concreta di autonomia che abbiamo visto finora è quella per Roma capitale che avrà super poteri, autonomia amministrativa, potestà legislativa e federalismo fiscale, mentre per le altre grandi città, del Nord come del Sud, così come per le Regioni siamo ancora alle chiacchiere”. Lo afferma in una nota Patto per il Nord, commentando l’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Meeting di Rimini.