Riforme: Patuanelli, ‘con autonomia e riforma giustizia a una sola persona ogni potere’

Roma, 18 giu. “Siamo convinti che sia una riforma sbagliata, voteremo contro”. Lo ha detto il capogruppo del M5S, Stefano Patuanelli, in dichiarazioni di voto sul ddl Casellati. “Bastava che Calderoli accettasse il tricolore e non sarebbe successo nullo, ma qualcuno vede il tricolore come Dracula vede l’aglio, al contrario dei patrioti”, dice poi ricordando quanto successo alla Camera, con la bagarre nata sull’iniziativa del deputato M5S Leonardo Donno. Per Patuanelli però il tema del premierato è politico. “La dinamica di elezione del secondo premier dà le chiavi del paese a chi non è stato eletto direttamente, quello è un ribaltone”, attacca il pentastellato. “Ma voi avete una totale bulimia di potere”, aggiunge. “Autonomia, premierato e riforma della giustizia sono un disegno chiaro, volete concentrare nelle mani di una sola persona, del presidente del consiglio, ogni tipo di potere”, dice Patuanelli.

