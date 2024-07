Riforme: Pd, ‘inutile discutere premierato senza proposta maggioranza su l. elettorale’

agenzia

Roma, 9 lug. “La riforma della legge elettorale è un aspetto centrale del premierato. Il nuovo assetto costituzionale, che contrastiamo con forza, non potrà entrare in vigore in assenza di un nuovo modello elettorale. Per questo, il parlamento deve essere messo subito nelle condizioni di conoscere la posizione del governo. Allo stato attuale la discussione non è possibile e dovrebbe essere rinviata in attesa della proposta di modifica della legge elettorale della maggioranza”. Così la capogruppo democratica nella commissione Affari costituzionali della Camera, Simona Bonafè, commenta le dichiarazioni della ministra Casellati sulla legge elettorale. “Il governo non ha una linea comune – conclude Bonafè – per il momento abbiamo solo indiscrezioni e elucubrazioni di singoli ministri”.

