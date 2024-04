Riforme: Pd, ‘ostruzionismo? Stupiti da reazione governo, opposizione nel merito a capocrazia’

agenzia

Roma, 21 mar. “Siamo sinceramente stupiti dalla reazione stizzita del governo alla nostra opposizione al disegno di legge sul premierato. Da parte nostra non c’è nessuna strategia ostruzionistica ma una puntuale opposizione di merito come i nostri emendamenti, che abbiamo presentato in conferenza stampa l’altro ieri, dimostrano”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia e il capogruppo dem in commissione Affari costituzionali a palazzo Madama Andrea Giorgis.