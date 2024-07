Riforme: Pd, ‘Tajani conferma che su legge elettorale maggioranza in ordine sparso’

agenzia

Roma, 8 lug. “La nuova architettura istituzionale del premierato si fonda sulla riforma della legge elettorale che, per la prima volta nella storia repubblicana, entra, di fatto, in Costituzione. Oggi Tajani parla del modello utilizzato per l’elezione dei presidente di Regioni ma la verità è che la maggioranza va in ordine sparso su questo tema. L’abbiamo detto nel giorno in cui il premierato è stato incardinato alla Camera, per noi, non ha senso affrontare la riforma, su cui siamo fermamente contrari, prima di conoscere qual è il modello elettorale associato. La Camera deve essere messa nelle condizioni di poter esaminare nel merito tutti gli effetti della riforma sulla nostra architettura istituzionale”. Così la capogruppo democratica nella commissione affari costituzionali della Camera, Simona Bonafè commenta quanto dichiarato da Antonio Tajani durante la sua relazione al Consiglio nazionale di Forza Italia.

