Riforme: Romeo, ‘premierato, giustizia e autonomia? Politica regge, fatevene ragione’

Roma, 29 mag. “Questa maggioranza politica, che governa il Paese, si regge anche, non solo, sulla base di un patto politico chiaro: la Lega vuole l’autonomia, Fdi vuole il premierato, Fi spinge di più sulla giustizia ed è tutto scritto in un programma elettorale che abbiamo depositato quando ci siamo candidati e che condividiamo tutti, che il centrodestra condivide da tanti anni”. Così il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, intervenendo in Aula del Senato sul premierato. “Fatevene una ragione, questa è una maggioranza politica, voi siete un campo troppo stretto”, dice rivolto alla minoranza che accusa la maggioranza di un accordo sottobanco, dello scambio politico.