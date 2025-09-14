Riforme: Schlein, ‘continueremo a contrastarle’

agenzia

Roma, 14 set. “Siamo di fronte a una sfida epocale. Continueremo a vigilare e a contrastare l’autonomia differenziata e il premierato che vuole indebolire il Parlamento e i poteri del presidente della Repubblica. Continueremo a contrastare anche questa riforma della giustizia che vuole solo indebolire il potere giudiziario. La destra lo ha sempre fatto, vive pesi e contrappesi come lacci e lacciuoli. La democrazia non è delega in bianco data ogni 5 anni al momento del voto”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità di Reggio Emilia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA