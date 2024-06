Riforme: Schlein, ‘dopo violenze e saluti nazisti tutti in piazza per la Costituzione’**

agenzia

Roma, 17 giu “Dopo quello che abbiamo visto in questi giorni c’è’ una ragione di più per andare a manifestare insieme. Tra violenze verbali e fisiche, quando hanno intimato alla nostra capogruppo Chiara Braga di stare zitta, quando hanno più volte fatto il simbolo della Decima mas in Parlamento o quando hanno fatto una vera e propria aggressione squadrista ai danni di un deputato”. Lo dice Elly Schlein in un video postato sui social in vista della manifestazione di domani pomeriggio a piazza Santi Apostoli.

“E anche quello che emerge dall’inchiesta di Fanpage in cui si vede la giovanile della presidente del Consiglio che fa saluti romani assieme ai suoi parlamentari o addirittura i saluti nazisti. Ecco, noi davanti fronte a tutto questo sentiamo l’esigenza di manifestare insieme e vi invitiamo domani martedì 18 giugno alle 17.30 a piazza Santi Apostoli per manifestare per la Costituzione e per difendere l’unità nazionale. Vi aspettiamo”, dice la segretaria del Pd.