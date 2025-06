Riforme: Zaratti (Avs), ‘in frigorifero per contrasti destra’

agenzia

Roma, 27 giu. “I contrasti nella destra mettono in frigorifero le loro faraoniche riforme costituzionali. Naturalmente per noi è positivo che si allontanino i tempi di queste vere e proprie controriforme che stravolgerebbero il senso della nostra Carta. Del resto, Meloni si è anche resa conto che i 14 milioni di voti referendari sono per loro un gran problema, se non un ostacolo insormontabile, per noi invece una grande risorsa di democrazia”. Lo afferma il capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti.

