Riga, Zelensky illegittimo? Putin vuole minare il vertice

Ministra degli Esteri all'ANSA, 'Pechino perde a non essere qui'

LUCERNA, 16 GIU – “Le accuse di illegittimità del Cremlino a Volodymyr Zelensky sono chiaramente una strategia per minare il processo di pace”. Lo ha detto all’ANSA Baiba Braže, ministra degli Esteri della Lettonia, nel corso di un’intervista a margine del vertice di pace a Lucerna. “Mosca – ha aggiunto – ha esercitato grande pressioni su diversi Paesi perché non partecipassero al vertice ma non ha avuto successo: quello che vediamo qui è la nascita di una maggioranza di sostegno globale ai principi della Carta dell’Onu”. “Il fatto che la Cina non sia qui è una perdita per Pechino e penso che lo realizzeranno”.

