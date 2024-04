Rimborsi e scadenze, da oggi il fisco ci avvisa sull’app IO

agenzia

Dall'Agenzia delle Entrate arrivano i messaggi personalizzati

ROMA, 10 APR – Rimborsi in arrivo, scadenze, rate, comunicazioni non recapitate e altri avvisi personalizzati. Da oggi l’Agenzia delle Entrate introduce un nuovo sistema per avvisare i cittadini con un messaggio personalizzato su IO, l’App dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA. Lo annuncia una nota congiunta nella quale si sottolinea come “diventi ancora più semplice tenersi aggiornati e non dimenticare date e adempimenti fiscali.

