Rimossa anzitempo la statua di Trump e Epstein sul Mall

La polizia dei parchi, 'non era in regola con il permesso'

NEW YORK, 24 SET – La statua di Donald Trump e Jeffrey Epstein spuntata ieri sul Mall di Washington è stata rimossa. La statua intitolata Best Friends Forever (migliori amici per sempre) aveva un permesso del National Park di restare davanti al palazzo del Capitol fino alle 20 di domenica scrive oggi il Washington Post: è stata invece rimossa oggi prima dell’alba “perchè non era in linea con il permesso”. La scultura raffigurava Trump e il finanziere pedofilo morto suicida in carcere mano nella mano: “Celebriamo il duraturo legame tra Donald Trump e il suo ‘amico più caro’ Jeffrey Epstein”, si leggeva sulla placca affissa sulla base dell’installazione. Secondo il Wp, nella richiesta di permesso si affermava che l’opera aveva lo scopo di “dimostrare la libertà di parola e di espressione artistica usando immagini politiche”. Ancora misteriosi gli autori: si ipotizza che siano gli stessi della scultura di 2,4 metri che raffigurava un pollice dorato che schiacciava l’iconica corona verde della Statua della Libertà piazzata nello stesso punto a giugno: gli stessi artisti che l’anno scorso crearono una scultura a forma di escrementi appoggiati su una riproduzione gigante della scrivania di Nancy Pelosi per protestare contro la rivolta a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

