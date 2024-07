Rinnovato il contratto dipendenti banche credito cooperativo

agenzia

Accordo sindacati-Federcasse, aumento medio 435 euro

ROMA, 09 LUG – Rinnovato il contratto nazionale di lavoro per le banche del credito cooperativo. L’intesa siglata dai sindacati (fra cui Fabi, First, Uilca, Fisac) e Federcasse interessa circa 36.500 lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 220 Bcc, delle Capogruppo, delle società e degli enti di sistema. L’incremento economico in busta paga è di 435 euro medi mensili che recuperano l’inflazione e riconoscono la produttività del settore, con il primo versamento di 300 euro a settembre 2024 e due successive tranches di 60 euro a gennaio 2025 e di 75 euro a gennaio 2026; prevista inoltre la corresponsione di 1.200 euro una tantum quale recupero di arretrati da corrispondere nel mese di luglio. Dal luglio 2025 è prevista una riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti a parità di retribuzione.

