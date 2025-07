Rinnovato protocollo Mic-Gdf, ‘su tax credit frodi da 6 milioni’

agenzia

Per 18App "contributi indebitamente percepiti per 21 milioni"

ROMA, 07 LUG – Un protocollo per “rinnovare e rafforzare la collaborazione tra il ministero della Cultura e la Guardia di Finanza in diversi livelli di sinergia”, che in questi anni ha permesso di segnalare “frodi fiscali legate alla produzione audiovisiva” per “oltre 6,2 milioni di euro di crediti d’imposta non spettanti”. È quello sottoscritto stamani dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e dal comandante generale Andrea De Gennaro. Lo riporta in una nota il ministero. “L’accordo – si legge – punta a velocizzare e rendere ancora più efficace l’azione di contrasto alle frodi e truffe negli ambiti culturali”. Oltre “al prezioso lavoro svolto in questi anni per la vigilanza e il controllo del tax credit”, la “stessa cosa vale per le truffe legate alla 18App. La Guardia di Finanza ha accertato, negli anni, contributi indebitamente percepiti per oltre 21 milioni di euro, denunciando 335 soggetti”. “L’accordo tra MiC e GdF prevede, inoltre, momenti di confronto tra le due istituzioni per lo scambio di informazioni, corsi di formazione e aggiornamento – continua il comunicato -. Il memorandum è, quindi, un chiaro ed efficace strumento di presidio della legalità e testimonia il costante impegno di MiC e GdF a salvaguardia del lavoro, del merito degli operatori della cultura onesti”. “Cultura significa infatti lavorare in un orizzonte comune non soltanto di linguaggi ma anche di comportamenti – ha dichiarato il ministro Giuli -. Cultura è etica: un ethos intonato all’inflessibile adesione al senso del dovere, così bene esemplificato dal carattere e dalla dirittura di chi ci sta accanto e di fronte in questo preciso momento. L’auspicio che la divisa indossata dal Corpo della Guardia di Finanza con onore, dedizione, disciplina e rispetto per la maestà delle istituzioni sia idealmente la stessa uniforme, il medesimo abito del quale il ministero della Cultura possa rivestirsi nella sua funzione morale e civile di ogni giorno”.

