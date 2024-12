Riprendono a Pechino colloqui Cina-India sui confini

agenzia

Erano sospesi dal 2019,consigliere indiano nella capitale cinese

NEW DELHI, 18 DIC – Ajit Doval, il Consigliere nazionale indiano per la sicurezza, è in Cina, dove questa mattina ha incontrato a Pechino il Rappresentante Speciale della Cina per il controllo dei confini e il ministro agli Esteri Wang Yi. L’agenzia indiana Pti informa che nel corso dei colloqui sono stati discussi vari temi, tra cui la gestione degli accordi di pace lungo il confine tra i due Paesi e la ripresa dei rapporti bilaterali, che sono rimasti congelati per più di quattro anni dopo lo stallo seguito allo scoppio di violenze nel Ladakh orientale. L’ultimo incontro dei Rappresentanti Speciali dei due Paesi si era tenuto a Delhi nel 2019.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA