Riprese le ricerche dell’alpinista disperso sull’Adamello

Trasferito in quota un gruppo di soccorritori

TRENTO, 10 GEN – Sono riprese nella prima mattina di oggi le ricerche sul gruppo dell’Adamello dell’alpinista inglese di 36 anni, Aziz Ziriat, disperso dallo scorso 1/o gennaio. Il miglioramento del meteo ha infatti permesso agli operatori del soccorso alpino di riprendere le operazioni in quota. Un primo gruppo di soccorritori è stato trasportato in elicottero nell’area individuata per le ricerche, dove, nei giorni scorsi, è stato trovato il corpo del 35enne Samuel Harris, alla base della parete sud del Carè Alto. Alle ricerche partecipano gli operatori del Soccorso alpino e speleologico del Trentino, il Soccorso alpino della Finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.

