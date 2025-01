Riprese stupro di gruppo, chiesta condanna per imputato

agenzia

E' uno dei 7 giovani già condannati per la violenza a Palermo

PALERMO, 21 GEN – La procura di Palermo ha chiesto una condanna a due anni e 4 mesi per Angelo Flores, uno dei sette giovani già condannati in primo grado per lo stupro di gruppo al Foro Italico, accusato di revenge porn perché avrebbe diffuso video e foto proprio della violenza sessuale avvenuta il 7 luglio 2023 ai danni di una ragazza che allora aveva 19 anni. L’udienza si è tenuta oggi davanti al gup Stefania Brambille in abbreviato. Flores durante l’aggressione avrebbe filmato la violenza con il cellulare. Il giovane, difeso dall’avvocato Leonarda Lo Presti, ha sempre sostenuto che fosse stata la presunta vittima a chiedergli di fare il video. Durante l’udienza, rendendo dichiarazioni spontanee, Flores ha chiesto scusa per avere inviato quel video. La vittima si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Carla Garofalo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA