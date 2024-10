Rissa a bottigliate, ferito al volto un minorenne a Rovigo

agenzia

Rissa scoppiata tra gli studenti al rientro da scuola

ROVIGO, 10 OTT – Uno studente minorenne è all’ospedale, ferito al volto da una bottiglia spezzata che un coetaneo gli ha piantato in faccia, al culmine di un diverbio di fronte a decine di ragazzi che attendevano i mezzi per tornare a casa, dopo una giornata di scuola, alla stazione delle corriere di Rovigo. L’episodio è avvenuto tra le 13.30 e le 14.00 di oggi. secondo quanto accertato, un ragazzo che frequenta la Scuola edile per muratori e idraulici, assieme a dei compagni avrebbe affrontato un coetaneo, che frequenta l’istituto professionale Marchesini, accusandolo di essere un “infame” per vicende pregresse tra bande rivali, non ancora chiarite. Quest’ultimo avrebbe quindi afferrato una bottiglia di vetro, l’avrebbe spezzata a terra e avrebbe colpito al volto l’aggressore. Ne è scaturita una rissa, al termine della quale sono stati due i feriti accompagnati al pronto soccorso dall’ambulanza. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Questura. L’area è stata transennata. La Polizia sta svolgendo ulteriori indagini.

