Rissa in campo in Brasile, poliziotto spara a un giocatore

agenzia

Il portiere ferito alla gamba: il club accusa 'atto criminale'

RIO DE JANEIRO, 12 LUG – Clamoroso episodio di violenza, in Brasile, durante una partita di calcio: un agente di polizia ha sparato alla gamba di un giocatore con un proiettile di gomma, nel bel mezzo di una rissa in campo, provocandogli una ferita. Il video è diventato virale nelle ultime ore, non solo in Brasile ma anche in altre nazioni del Sud America. Dopo che l’arbitro aveva fischiato la fine dell’incontro tra Gremio Esportivo Anápolis e Centro Oeste, valido per il campionato Goiano, entrambe le squadre hanno iniziato a scontrarsi e sono dovute intervenire le forze dell’ordine per disperdere i giocatori. A un certo punto, uno degli agenti ha sparato al portiere del Gremio, Ramón Souza. In un comunicato, il club ha condannato l’accaduto e parlato di “un atto orribile, incredibile e criminale da parte di qualcuno che dovrebbe garantire la sicurezza e l’integrità delle persone”.

