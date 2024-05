Rissa tra deputati in Georgia, oggi ok a contestata legge

agenzia

Sull'influenza straniera

TBLISI, 14 MAG – In mattinata sono scoppiati tafferugli nel parlamento della Georgia, dove si prevede che i legislatori adottino una legge divisiva sull'”influenza straniera”, criticata di essere la fotocopia della legislazione russa usata per mettere a tacere il dissenso. I legislatori del partito di governo e dell’opposizione si sono azzuffati e scambiati colpi durante un acceso dibattito sulla legge, come mostrano i filmati trasmessi dall’emittente pubblica georgiana.

