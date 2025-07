Risulta disoccupato ma è agente finanziario, evade 26 milioni

agenzia

Indagine della guardia di finanza su un uomo di Siracusa

SIRACUSA, 03 LUG – Un sofisticato sistema di evasione internazionale al centro del quale si trovava un siracusano, stuntman noto per avere partecipato a produzioni cinematografiche hollywoodiane tra cui Batman Begins a Mission Impossible fino a Gang of New York e Ocean’s Twelve. Secondo la guardia di finanza che ha scoperto un’evasione da 26 milioni di euro, l’uomo era diventato all’estero un agente finanziario abusivo; formalmente senza occupazione e senza aver presentato una dichiarazione dei redditi, possedeva, in realtà, un cospicuo patrimonio di immobili di valore, vetture di lusso, partecipazioni societarie e una residenza a Siracusa, con piscina e arredi di lusso. La guardia di finanza, con il coordinamento della Procura di Siracusa, analizzando i dispositivi informatici in uso all’indagato ha trovato corrispondenza elettronica con i clienti, e migliaia di file, tra cui numerosi contratti di intermediazione finanziaria in lingua inglese. Il sistema era incentrato su una società registrata a Londra e intestata all’indagato che operava come intermediario tra imprese con sede in Paesi stranieri, spesso caratterizzate da un elevato rischio di insolvenza e per questo escluse dai normali circuiti creditizi. Temendo di non ricevere quanto dovuto ovvero di non disporre della merce venduta da tali imprese, i clienti si avvalevano della mediazione della società londinese, che garantiva il buon esito delle operazioni commerciali. Nell’arco di un decennio, il siracusano ha percepito redditi per 60 milioni di euro, omettendo la dichiarazione e sottraendosi al versamento di imposte per circa 26 milioni di euro. La Procura ha contestato l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Le Fiamme gialle hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di una villa con piscina, una Porsche Taycan di circa 200mila euro e disponibilità finanziarie su conti correnti. Il valore complessivo dei beni sequestrati è superiore a 1,5 milioni di euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA