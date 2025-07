Ritirato l’emendamento su prescrizione dei crediti di lavoro

agenzia

Era del dl Ex Ilva. 'Serve dibattito articolato in commissione'

ROMA, 22 LUG – “L’emendamento al dl Crisi Industriali, che propone modifiche alla legge in termini di prescrizione e di decadenza in materia di crediti di lavoro e determinazione giudiziale della retribuzione dei lavoratori, verrà ritirato a causa dei tempi troppo stringenti di conversione del decreto Ilva fissati per il 25 agosto. Ritengo opportuno, infatti, che questo emendamento sia oggetto di un articolato dibattito in Commissione, data l’importanza e la delicatezza del tema. Verrà dunque ripresentato all’interno di un altro provvedimento legislativo con tempi più adeguati alla sua discussione”. Lo dichiara il senatore Salvo Pogliese (FdI), capogruppo della commissione Industria in Senato e firmatario dell’emendamento.

