Ritmica, per Maccarani udienza preliminare il 22 settembre

agenzia

Ex direttrice tecnica rinviata a giudizio per maltrattamenmti

MONZA, 20 GIU – E’ stata fissata al 22 settembre dal giudice del Tribunale di Monza l’udienza preliminare per Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica dell’accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio (Monza). La donna è stata rinviata a giudizio con l’accusa di maltrattamenti aggravati. Tre giorni fa Maccarani era stata squalificata per tre mesi per “comportamento antisportivo” dalla giustizia sportiva della Federginnastica. L’accusa per maltrattamenti aggravati in famiglia con l’aggravante della minore età giunge dopo che la Procura di Monza aveva inizialmente richiesto l’archiviazione del caso. Tuttavia, la gip monzese Angela Colella ha poi disposto l’imputazione coatta. “È stata fissata a Monza una udienza filtro, non si può ancora parlare di processo per maltrattamenti”, sottolinea l’avvocato Danila De Domenico, difensore di Emanuela Maccarani. La vicenda prende le mosse dalle denunce presentate nel 2022 dalle ex atlete Anna Basta e Nina Corradini, che avevano segnalato presunti abusi psicologici. Maccarani, già licenziata lo scorso 26 marzo dal nuovo presidente di Federginnastica Andrea Facci e recentemente soggetta a una squalifica di tre mesi per comportamento antisportivo da parte della giustizia sportiva della federginnastica, dovrà ora affrontare la giustizia penale.

